Calcio, Ruzzittu, Frisciata e Marini parlano della vittoria del Porto Rotondo

Grande soddisfazione per la vittoria.

Grande soddisfazione per il Porto Rotondo la vittoria di domenica contro la Villacidrese, squadra attrezzata per un campionato di medio-alta classifica. Un 4 a 0 mai in discussione, che ha messo in evidenza l’ottimo momento di forma della squadra di Marini e ha permesso ai biancazzurri di uscire dalla zona playout.

“Una bella vittoria rotonda, che ci dà un po’ di continuità – commenta mister Simone Marini -. Abbiamo fatto un’ottima settimana di allenamento, la sensazione è che si sia formata di più la squadra. Stiamo lavorando come squadra, ci stiamo conoscendo, c’è voluto un po’ di tempo. La settimana fatta con la testa giusta e l’atteggiamento giusto, spesso dà risultato, e la prestazione deriva da questo. L’impegno non è mancato mai, qualche volta abbiamo sbagliato le partite, qualche volta abbiamo raccolto meno di ciò che meritavamo. Oggi siamo stati molto concreti, di fronte a una squadra molto più attrezzata di noi e con una classifica ben diversa dalla nostra. Siamo stati cinici, molto concentrati e attenti a ogni dettaglio per tutta la partita. Siamo stati umili, dote fondamentale per una squadra che lotta per la salvezza e si deve salvare, fatta da ragazzi che vengono ad allenarsi dopo il lavoro. Abbiamo giocato da squadra umile, attenta e con qualità, che poi è venuta fuori. Ed è nata una vittoria importante, è stata una bella soddisfazione. Bei gol, bravi noi a soffrire, perché la Villacidrese ci ha provato, ci ha messo in difficoltà, il nostro portiere Melis sul 2 a 0 ha risolto una situazione che poteva diventare pericolosissima, però poi soffrendo siamo riusciti a tirare fuori la voglia di andare a chiudere la partita e ripartire. Bravi tutti, una bella soddisfazione. Al di là del risultato, non eravamo moribondi quando qualcuno diceva che lo fossimo, non siamo guariti e non è cambiato niente adesso. La situazione è sempre difficile, il calendario è difficilissimo, con tanti scontri diretti, incontreremo diverse squadre in lotta per i playoff, e quindi dovremo mantenere questa umiltà, questo atteggiamento di applicazione al lavoro, “operaio”, non possiamo sbagliare niente e non potremo respirare fino alla fine. Però sono convinto di poter contare su un gruppo sempre più forte dal punto di vista dei valori umani, e cementare il gruppo ci darà la forza di affrontare anche le squadre sulla carta molto più forti di noi. Dovremo cercare di fare punti dappertutto, perchè dobbiamo recuperare i punti che non abbiamo fatto nel girone di andata. Dovremo avere sempre questa mentalità, soffrire, e ci potremo giocare la salvezza. A volte ci siamo persi dei punti facendoci prendere dallo sconforto, e invece nell’ultimo periodo l’atteggiamento è quello di una squadra che si vuole salvare, che non bada ai fronzoli, ma al concreto, e questo esalta le nostre qualità, perchè ne abbiamo molta. Abbiamo fatto dei gol bellissimi, merito della nostra qualità. Tutti quelli che hanno giocato hanno dimostrato di avere l’atteggiamento giusto per raggiungere il nostro obiettivo. Quando lo perdiamo o ragioniamo da singoli e non da squadra, diventiamo di nuovo fragili”.

Danilo Ruzzittu ha segnato una tripletta decisiva: “Ho fatto quello che dovevo fare, ovvero, fare gol, quindi sono contento. Per quanto riguarda la squadra, la vittoria non è mai stata in discussione, perchè l’abbiamo sempre gestita molto bene. A parte un paio di occasioni nel secondo tempo, la partita è stata sempre sotto controllo, perchè finalmente siamo riusciti a mettere il nostro ritmo, siamo riusciti a giocare come sappiamo fare noi, e come dovremmo fare sempre. L’Unione del gruppo c’è sempre stata, siamo una famiglia. Abbiamo vissuto momenti difficili, ma nel calcio ci sta. Ci stiamo riprendendo e dobbiamo continuare così. Adesso abbiamo altre tre partite fondamentali, tre scontri diretti, e dovremo dare tutto e fare assolutamente punti percompletare il buon lavoro che stiamo facendo. Dovremo giocare come se fossero tutte delle finali. Abbiamo le qualità per fare bene contro tutte le squadre, anche quelle che in questo momento sono in alta classifica, come è già successo in questo campionato. Noi possiamo dire la nostra contro ogni avversaria, dipende solo da noi. In questa situazione ci siamo messi noi, dobbiamo uscirne da squadra, perchè lo siamo”.

Contro la Villacidrese ha fatto ritorno in campo dopo un lungo infortunio Daniele Frisciata, difensore: “È stata una bella soddisfazione tornare in campo dal primo minuto con una vittoria per 4 a 0 contro una squadra forte. Ero fermo da quasi sei mesi, questo è il mio primo vero rientro, sono soddisfatto e non c’era modo migliore di festeggiarlo che con una vittoria simile, contro una squadra attrezzata come la Villacidrese. È una bella iniezione di fiducia per tutta la squadra. Ci dà il giusto entusiasmo e la giusta carica per la prossima trasferta a Castiadas. Rispetto al periodo difficile è cambiato qualcosa. Ci siamo parlati, ci siamo uniti ancora di più, ci siamo guardati in faccia e abbiamo visto che giocatori siamo, che potenzialità abbiamo e che non meritiamo l’attuale posizione in classifica. Quindi abbiamo acquisito un po’ di consapevolezza. I risultati ci danno fiducia, dobbiamo dare continuità, e così potremo salvarci”.