Il diciottenne di Alà dei Sardi ha già esordito con l’Ilvamaddalena.

Antonio Giuseppe Seddaiu, 18enne di Alà dei Sardi, titolare in Eccellenza del Porto Rotondo di mister Simone Marini nelle ultime due stagioni, è stato ceduto in prestito all’Ilvamaddalena, neopromossa in Serie D.

Il giocatore, esterno difensivo o di centrocampo, era stato notato e segnalato ai dirigenti dell’Ilvamaddalena per via delle sue prestazioni nella stagione con il suo club e nella rappresentativa regionale al Torneo delle Regioni. “Ho provato grande felicità appena ho saputo dell’interesse dell’Ilvamaddalena – ha commentato l’esterno -. E’ una squadra di Serie D, e ho l’età giusta per tentare il salto di qualità”.

Seddaiu, uno dei talenti in erba più in vista durante la scorsa stagione di Eccellenza, è stato quindi ceduto in prestito alla squadra guidata da mister Gardini, trovando da subito l’esordio da titolare nella partita di Coppa Italia di Serie D persa in casa 2 a 1 contro l’Atletico Uri, che ha disputato per intero.

“Mi alleno con l’Ilvamaddalena da luglio, ma ho saputo che avrei giocato solo poco prima della partita“, afferma il calciatore, che ha giocato da esterno d’attacco a destra, nonostante sia stato tesserato come terzino destro, a riprova della duttilità che ha mostrato negli ultimi due campionati di Eccellenza. “Forse il mister ha preferito un esterno difensivo più esperto – commenta il calciatore, che ha anche sfiorato il gol con un diagonale uscito a fil di palo nel secondo tempo -. Poteva andare meglio, non sono ancora abituato alla categoria, devo fare esperienza. Certamente mi sono impegnato al massimo e continuerò a farlo per ripagare la fiducia di tutti. So che posso fare di più e darò tutto quello che posso per dimostrarlo”.

Un ambiente stimolante: “La Maddalena è bellissima, mi piace tanto. Magari in inverno ci sarà meno movimento, ma mi concentrerò sui miei allenamenti. Mi trovo benissimo con tutti i compagni, sono stato accolto benissimo. Il mister è bravissimo e mi insegnerà sicuramente tantissimo, ho già provato tutti i ruoli da esterno sia a destra che a sinistra”. Non manca un pensiero per mister Marini e i vecchi compagni del Porto Rotondo, oggi San Teodoro – Porto Rotondo: “Ringrazio tantissimo mister Marini per tutto quello che mi ha insegnato e per avermi dato l’opportunità di giocare, i miei ex compagni per avermi aiutato e per le battaglie sul campo vissute insieme, il presidente, i dirigenti e la società per avermi dato fiducia. In bocca al lupo a loro per la nuova stagione”.

La pubblicazione di questa intervista è stata posticipata di circa una settimana e mezzo perchè il giovane Seddaiu ha subito in allenamento un infortunio al ginocchio che ha fatto temere il peggio. Fortunatamente, la risonanza magnetica ha escluso un grave infortunio: “Ho fatto tutto da solo, una torsione troppo veloce. Il referto dice “lussazione della rotula con modesto versamento”, ancora due settimane prima di vedere il campo, ma mi sto già allenando in palestra”.