Giornata positiva per le squadre della Gallura.

VIS ARTENA 0 – 3 CALCIO BUDONI

La Vis Artena parte bene e prova a sfondare sulle fasce, sfiorando il gol al 9’ col colpo di testa di Paolacci, di poco a lato. Al 23’ D’Alessandris ci prova dal limite dell’area, ma il pallone si perde sul fondo. Il Budoni passa in vantaggio al 35′ quando Manno sulla sinistra salta Cataldi e batte Basile. Al 41’ la Vis Artena reagisce col cross di Delgado e il colpo di testa di D’Alessandri, ma Idrissi Janati blocca il pallone. Il portiere del Budoni respinge ancora un colpo di testa ravvicinato di Sabelli, e la successiva conclusione di Paolacci. Al 3′ del secondo tempo ancora Paolacci di testa, e Idrissi Janati blocca ancora. Il Budoni raddoppia, ma il gol viene annullato per fuorigioco, e il secondo gol dei galluresi è rinviato al 21’ della ripresa, con Papini che colpisce la traversa e il pallone che rimbalza dentro la porta dei laziali. Al 3′ nuovo testa di Paolacci, e Idrissi Janati dice ancora di no. Il Budoni realizza il 3 a 0 al 48’ con Congiu, che vince il contrasto con un difensore rossoverde e infila alle spalle di Basile.

Vis Artena (4-3-3): Basile, Sakaj (38’ st Montesi), Paolacci, Martorelli, Cataldi, Chinappi (28’ st Gori), Sabelli, Delgado, D’Alessandris (1’ st D’Angeli), Pagliaroli, Ciotoli (1’ st Prandelli). A disposizione: Manni, Testa, Pace, Panella, Tocci. Allenatore: Campolo.

Budoni (4-3-3): Idrissi Janati, Moro, Raimo, Murgia, Bonu, Varrucciu (43’ st Scanu), Congiu, Galeotti (19’ st Spina), Villa, Manno, Papini (32’ st Santoro). A disposizione: Trini, Saiu, Monza, Rodriguez, Cisse. Allenatore: Hervatin.

Arbitro: Pezzopane sezione di L’Aquila; Assistenti: Sbardella sezione di Belluno, Zandonà sezione di Portogruaro.

Marcatori: 35’ Manno, 21’ st Papini, 48’ st Congiu.

ARZACHENA ACADEMY COSTA SMERALDA 0 – 0 LANUSEI

L’Arzachena e il Lanusei pareggiano una partita equilibrata. L’equilibrio poteva essere rotto da Mannoni al 22′, ma il giocatore smeraldino ha sbagliato il rigore che poteva portare in vantaggio i galluresi. Il Lanusei rimane al decimo posto con 7 punti, l’Arzachena, per effetto dei risultati degli altri campi, scende al sedicesimo posto in classifica con 5 punti.

Arzachena (3-5-2): Ruzittu ; Bragagnolo , Peana , Sirigu ; Islamaj , Carboni , Santinon , Steri , Mannoni ; Pozzebon , Lolli .

A disposizione: Ruzzittu, Pinto, Ponsat, Gentile, Menichelli, Cotardo, Olivera, Carta, Patta, Busatto, Scarcia, Petronelli, Carducci. Allenatore: Mauro Giorico .

Lanusei (4-3-3): Chingari ; Carta , Bruno , Lazazzera , Serra Sanchez ; Mastromarino , Sanna , Pagano ; Ladu , Bonura , Attili. A disposizione: Forzati, Della Torre, Caruso, Floris, Andreini, Corsaro, Manca, Compagno, Andreoli, Cassano. Allenatore: Aldo Gardini .



