L’Arzachena perde il derby sardo in casa del Lanusei. Il Budoni perde in casa contro la Vis Artena.

LANUSEI 3 – 0 ARZACHENA ACADEMY Sconfitta pesante per l’Arzachena contro il Lanusei. Tre a zero secco per i padroni di casa. Le prime due reti arrivano nel primo tempo. Le firme sono di Mazzone al 14′ e di Ladu su rigore al 20′. Nella ripresa mister Giorico ha provato a cambiare l’inerzia della gara con alcuni interpreti, ma nulla cambia. Il terzo goal arriva al 34′. Ladu, migliore dei suoi, calcia una punizione perfetta, levando la ragnatela dal sette della porta difesa da Cotardo, subentrato all’ infortunato Ruzittu al 1′ del secondo tempo.

BUDONI 0 – 2 VIS ARTENA Il Budoni perde una partita sfortunata in cui ha retto quasi fino alla fine, subendo due reti in due minuti sul finale di partita. I gol della Vis Artena sono arrivati all’88’ con Cericola e al 90′ con Cerbara. Il Budoni resta ultimo con 15 punti insieme alla Pro Calcio Tor Sapienza.

