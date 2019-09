Calcio, Serie D: i risultati delle squadre della Gallura

Derby sardo con il Latte Dolce per l’Arzachena, Budoni in trasferta nel Lazio contro la Team Nuova Florida.

Arzachena Academy Costa Smeralda 2 – 4 Latte Dolce

Il Latte Dolce vince contro l’Arzachena Academy, salendo al terzo posto in classifica dietro Turris e Cassino. Gli smeraldini fermi a 3 punti dopo tre partite. I sassaresi passano in vantaggio al 20′ col colpo di testa di Molino da distanza molto ravvicinata. Il secondo gol dei sassaresi arriva al 26′ con Virdis. Al 31′ il primo gol dell’Arzachena Academy con Islamaj che infila il pallone in rete dopo aver superato il portiere avversario. Nel secondo tempo lunga fase di studio tra le due squadre, che si conclude al 63′ col secondo gol di Virdis. Bragagnolo dell’Arzachena viene espulso e al 74′ subisce il 4-1 ad opera di Cabeccia su rigore. Al 79′ l’ultimo gol della partita per l’Arzachena con Ponsat.

.

Team Nuova Florida 2 – 1 Budoni

Il Budoni perde in trasferta una partita sfortunata. Dopo il momentaneo pareggio con l’attaccante Villa e dopo aver subito un rigore, parato dal portiere dei galluresi, il Budoni subisce il secondo rigore della partita, che fissa il 2 a 1 finale.

(Foto: ufficio stampa Latte Dolce)

