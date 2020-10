In coppia con Pietro Ruta batte i campioni in carica tedeschi.

L’oristanese Stefano Oppo in coppia con Stefano Ruta ha dominato la finale dei Campionati Europei Assoluti 2020 di canottaggio, conducendo la gara fin dai primi istanti al Malta Lake a Poznan, in Polonia . Niente da fare per i campioni in carica tedeschi e per l’equipaggio Belga, che negli ultimi mille metri hanno lottato e tentato di rimontare la coppia italiana.

(Visited 119 times, 119 visits today)