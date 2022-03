Eccellenza, sconfitta per il Porto Rotondo contro il Taloro

Il risultato finale è di 4 a 0.

Battuta d’arresto per il Porto Rotondo contro il Taloro Gavoi, una delle rivelazioni del campionato di Eccellenza di quest’anno. Il risultato di 4 a 0 è eccessivamente severo, anche perchè gli olbiesi sull’1 a 0 hanno avuto due nitide occasioni per pareggiare, prima del tracollo negli ultimi 25 minuti. Ma la partita non ha mostrato un Porto Rotondo al livello delle recenti prestazioni. Il primo gol del Taloro nasce da un fallo evitabile dei biancazzuri in fase difensiva al limite dell’area. E’ il 33′, e Castro disegna una parabola imparabile per Melis. Pochi istanti dopo il Porto Rotondo potrebbe pareggiare: Forzati respinge un tiro di Ruzzittu da fuori area, Mulas si avventa sul pallone ma viene anticipato di un soffio da un difensore gavoese.

Nella ripresa il Porto Rotondo sembra poter pareggiare, Ruzzittu salta in slalom 5 uomini, ma il suo tiro centra il portiere avversario in uscita. Al 25′ arriva la rete di Pusceddu, un gran gol in semirovesciata che porta il Taloro sul 2 a 0. Al 33′ il 3 a 0 di Secchi, di sinistro, su calcio d’angolo. L’ultimo gol è di Littarru, su rigore, al 37′, per il 4 a 0 finale.

Giovanni Rassu, oggi primo allenatore del Porto Rotondo per via dell’assenza di Marini, squalificato, ha analizzato così la partita: “Per 65 minuti è stata una partita equilibrata. Nel nostro miglior momento abbiamo subito il primo gol, dopo un nostro errore in disimpegno. Il secondo tempo è stato come il primo, fino all’occasione di Ruzzittu. Da lì forse è cambiata l’inerzia della partita ed è arrivato il gran gol di Pusceddu. Anche questa azione è partita da un nostro errore in disimpegno. Dopo il secondo gol ci siamo disuniti, e questo non va bene. Il Taloro ha meritato di vincere, anche se probabilmente il risultato è troppo severo per noi. Fortunatamente tutte le dirette concorrenti per la salvezza hanno perso, e domenica abbiamo uno scontro diretto col Bosa. Abbiamo sprecato l’occasione di aumentare il distacco dalla zona playout, dobbiamo migliorare nella concentrazione e nell’efficacia delle scelte. A volte ci son delle situazioni in cui conviene essere “bruttini” ma efficaci“.

TALORO GAVOI: Forzati, Soro, Fadda, Secchi, Sau, Castro, Littarru, Fadda, Sedilesu, Pusceddu, Curreli. In panchina: Mozzo, Porcu, Corona, Mastio, Sanna, Fois, Cammarota. Allenatore: Fadda.

PORTO ROTONDO: Melis, Bassu, Luciano, Saggia, Muzzu, Varrucciu, Seddaiu, Piemonte, Mulas, Pala, Ruzzittu. In panchina: Deiana, Pinna, Vitiello, Murgia, Delogu, Degortes, Capuano, Cianfrocca, Deiana. Allenatore: Rassu.

Reti: 33′ Castro (T), 25’2t Pusceddu (T), 33’2t Secchi (T)

Ammonizioni: Secchi (T), Fadda (T), Castro (T), Fois (T), Saggia (P) Fadda (all.Taloro)