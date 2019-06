La squadra ha presentato la documentazione l’ultimo giorno utile.

Sembrava che l’Arzachena Costa Smeralda Calcio stesse per rinunciare all’iscrizione al campionato di Lega Pro, dopo una fase pre-stagionale molto travagliata, con l’appello del presidente Fiorini, poi dimessosi, rivolto all‘imprenditoria locale, nel tentativo di trovare le risorse necessarie all’iscrizione.

Anche i tesserati dell’Arzachena Calcio hanno invitato la cittadinanza a sostenere la squadra, in un recente appello in cui hanno sottolineato di non aver ricevuto le ultime buste paga, invitando, pure loro, a considerare l’importanza per Arzachena di avere una squadra nella terza serie di calcio nazionale.

Ieri notte scadeva il termine per l’iscrizione delle squadre al campionato di Lega Pro. L’Arzachena avrebbe presentato la documentazione in extremis, ma questa sarebbe incompleta, stando alle indiscrezioni trapelate.

Se l’indiscrezione verrà confermata, l’iscrizione della squadra al campionato è in bilico. La Lega-Pro potrebbe decidere di escludere ugualmente la squadra dal campionato e di ripescare una retrocessa o di permettere alla squadra di integrare la documentazione con una sanzione.

Al momento, la Lega-Pro non ha emesso comunicati ufficiali in merito e anche la società biancoverde non si è espressa.

