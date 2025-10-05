L’Olbia Calcio travolto al Nespoli: il Latte Dolce si impone 6-1

L’Olbia tiene un tempo, poi il Latte Dolce dilaga

Il risultato tennistico non lascia scuse all’Olbia Calcio: il latte Dolce si è importo al Nespoli con un devastante 6-1. In realtà la partita era equilibrata, ma due reti in pochi minuti a inizio ripresa hanno messo ko i guardiani del faro.

Dopo il vantaggio degli ospiti sassaresi un eurogol di Ragatzu aveva riportato le squadre in parità. Ma il latte Dolce ha trovato la seconda rete riuscendo ad andare negli spogliatoti in vantaggio. All’inizio della ripresa l’equilibrio si è rotto, l’Olbia si è rotto e il latte Dolce è andato a valanga. In cinque minuti sono arrivate due reti degli ospiti che sin son agevolmente trovati sul 4-1. Con la strada spianata non si sono fermati, chiudendo il set con sei reti a una.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui