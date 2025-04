Chiosco di Porto Cervo distrutto dal fuoco, via alla stagione dei roghi in Costa Smeralda

A fuoco un chiosco di Porto Cervo, ennesimo caso in Costa Smeralda

Stessa spiaggia, stesso mare e stesso incendio: un chiosco divorato dalle fiamme a Porto Cervo, in Costa Smeralda. I vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena, col supporto di un’autobotte da Olbia, sono intervenuti verso le 22.30 in località Liscia Ruja nella spiaggia di Li Tricceddi per l’incendio di un chiosco bar in allestimento per la stagione. L’operazione non è stata semplice e i lavori per domare le fiamme e mettere in sicurezza sono andati avanti fino alle 3 del mattino.

Durante i primi controlli non sono emerse tracce visibili delle cause. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Olbia che hanno avviato le indagini e non escludono l’origine dolosa. L’estate scorsa, in piena stagione estiva, le fiamme distrussero un chiosco proprio a Li Tricceddi.

Considerato l’elevato numero di chioschi che prendono fuoco nel Nordest dell’isola, sembra difficile pensare che le cause siano sempre naturali. I voli coi Paesi stranieri sono partiti da pochi giorni, ma prima che entri nel vivo la stagione turistica è già partita quella delle fiamme in Gallura.

