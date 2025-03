L’aeroporto di Olbia pronto al decollo: 5 nuovi voli e 82 destinazioni

Novità e conferme all’aeroporto di Olbia.

L’estate 2025 sarà un altro anno decisivo per la crescita dell’aeroporto Costa Smeralda di Olbia, dove si punta ad aumentare il traffico aereo. Non solo 82 destinazioni in 22 nazioni, ma ci saranno anche cinque nuovi voli. Una di queste è una rotta internazionale, con la conferma del volo per Dubai (FlyDubai), dal 7 giugno al 30 agosto, operativo ormai dal 2023.

La stagione estiva 2025 degli aeroporti del Nord Sardegna verrà presentata il 20 marzo allo scalo di Alghero, dove i dirigenti di Sogeaal (Alghero) e Geasar (Olbia) sveleranno l’intero programma di collegamenti, dal 31 marzo fino a fine ottobre.

I nuovi voli.

La novità assoluta per Olbia è il volo per la Corsica, nato per l’esigenza di collegare le due isole dopo i disagi con i trasporti via mare. Lo scalo gallurese sarà collegato con Figari, nel sud dell’isola francese, grazie ad Air Corsica, con un volo test settimanale il venerdì, dal 6 giugno al 26 settembre. Se l’esperimento va bene, sarà implementato il numero di voli.

Ci sarà anche un quinto collegamento con Londra, con la compagnia British Airways. Il volo per London City sarà giornaliero, tra luglio e agosto, e si affiancherà ai già esistenti collegamenti con Luton e Gatwick (easyJet), Stansted (Ryanair) e Heathrow (British Airways).

Con la Gran Bretagna ci saranno altri nuovi collegamenti: un volo per Edimburgo (Scozia) con easyJet, dal 1° maggio al 23 ottobre. Anche la Svizzera e la Germania saranno più vicine. Per Zurigo (Svizzera) ci sarà un nuovo volo con Easyjet, che implementa i collegamenti con già un volo operato da Edelweiss, dal 23 giugno al 31 ottobre. Un’altra novità è il collegamento con Norimberga (Germania), operato da Condor, dal 3 maggio al 18 ottobre.

L’aeroporto di Olbia ha deciso di scommettere di più ai voli internazionali, puntando sulle località da dove provengono la maggior parte dei turisti. Dal Costa Smeralda sono presenti anche collegamenti con il Nord Europa (Svezia, Norvegia e Danimarca), Est Europa (Polonia, Slovacchia, Lituania, Lettonia e Repubblica Ceca).

