Capodanno, Gallura capitale della musica tra Olbia e Arzachena

Un Capodanno di musica in Gallura.

Il 2026 è alle porte la Gallura si conferma il cuore pulsante del divertimento isolano con importanti eventi per Capodanno. Tra Olbia e Arzachena, la macchina amministrativa ha portato in città concertoni capaci di accogliere decine di migliaia di persone in piazza. Il territorio ha deciso di puntare sulla musica italiana, puntando sui giovani e trasformando gli spazi pubblici in arene a cielo aperto, senza però trascurare un piano di sicurezza ferreo per garantire che la festa si svolga senza incidenti.

Due artisti per Olbia.

A Olbia il Molo 1 bis dell’Isola Bianca è il vero protagonista del 2026: con due mega concertoni e un pubblico di 20mila persone. Il palco è davvero grande per accogliere due big della musica italiana. Da una parte Marco Mengoni, vincitore bis del Festival di Sanremo, per l’addio al 2025. Dall’altra c’è Lazza, rapper milanese che darà il benvenuto al 2026 con la sua musica. Quest’anno l’appuntamento musicale è doppio per il capoluogo gallurese, ma ci sarà sempre spazio ai Dj set.

La serata prenderà il via alle 21:30 con il DJ set di RDS, che preparerà il palco per il protagonista assoluto, Marco Mengoni. L’artista viterbese accompagnerà il pubblico fino al brindisi di mezzanotte, seguito dal tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare. La festa non si fermerà con l’arrivo del nuovo anno, poiché subito dopo i fuochi salirà in cattedra Lazza, pronto a far ballare la piazza fino alle prime luci dell’alba. Per gestire l’afflusso, il Comune ha previsto la chiusura al traffico di diverse arterie cittadine e l’attivazione di navette dedicate.

Arzachena è la novità del 2025.

Anche Arzachena ha portato un big della musica per l’ultimo dell’anno. Ha puntato sui giovani con Achille Lauro allo Stadio Biagio Pirina. Il cantautore italiano inizierà il suo show alle 22 dopo l’apertura affidata a DJ Diva. Lo stadio, allestito per ospitare circa 10.000 spettatori, resterà attivo anche dopo il concerto con il party anni Novanta “Passione a 90”, trasformando l’area sportiva in una grande discoteca all’aperto.

Altri comuni.

Anche altre località galluresi hanno puntato su grandi artisti. Dopo il successo di Alfa a La Maddalena, che si è esibito il 29 dicembre, il 31 dicembre spazio a Fausto Leali. Golfo Aranci, invece, ha portato diversi artisti musicali nei giorni scorsi, come i Gemelli Diversi il 27 dicembre.

Il nodo sicurezza unisce Capodanno in Gallura.

La sicurezza resta la priorità assoluta per le amministrazioni locali. Le ordinanze emesse dai sindaci di Olbia e Arzachena ricalcano una linea di massima prudenza. Dalle ore 21 del 31 dicembre scatterà il divieto assoluto di utilizzare botti e petardi in ogni luogo pubblico. Rigide anche le norme sul consumo di alcolici e sull’uso dei contenitori, con il divieto di vendita e detenzione di bottiglie di vetro e lattine in tutta l’area degli eventi. Le bevande potranno essere servite esclusivamente in bicchieri di carta o plastica monouso. Per quanto riguarda l’intrattenimento musicale nei locali della città, a Olbia è stata concessa una deroga che permette la diffusione di musica fino alle 4 del mattino, dopodiché ogni attività sonora dovrà essere limitata agli spazi interni insonorizzati. Anche il Comune Arzachena ha firmato un’ordinanza contro l’uso di vetro e lattine.

