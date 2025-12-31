I fatti più importanti e le notizie più lette del 2025 a Olbia e in Gallura

Le notizie più importanti mese per mese in Gallura.

Il 2025 è stato un anno particolarmente ricco di fatti importanti per il territorio della Gallura e per la città di Olbia. Ecco una classifica dei fatti più importanti del 2025, accaduti mese per mese, sul nostro territorio.

Gennaio.

L’anno 2025 si apre con la notizia dell’inizio dei lavori al Molo Brin per la realizzazione di un porto per yacht. L’area è stata recintata a gennaio e il Comune ha dovuto cercare nuovi parcheggi per le auto. La Giunta comunale di Olbia si è messa al lavoro approvando l’estensione delle aree di sosta libera nel territorio comunale e i nuovi posti si trovano alla radice del viale Isola Bianca, in una zona molto vicina al Molo Brin.

Ci sono voluti ben 24 anni per completare la Statale 729 Sassari-Olbia, l’ter per l’arteria completata nel 2025 è cominciato nel 2001. Con l’inaugurazione del ponte sul Rio Mannu l’opera si presenta come un simbolo tanto del progresso quanto delle lungaggini che attanagliano il nostro Paese.

Le prime settimane del 2025 un fatto di cronaca nera ha fatto molto scalpore in Gallura. Una 18enne in viaggio-studio a Malta si è lanciata dal balcone per sfuggire a presunte violenze da parte del fidanzato. Del caso se ne è anche occupata la cronaca nazionale. Il fatto ha alimentato il dibattito sulla violenza di genere in Gallura, 8 mesi prima del femminicidio di Cinzia Pinna a Palau.

Febbraio.

La Sardegna piange la scomparsa del principe Karim Aga Khan, figura chiave nella trasformazione della Costa Smeralda in una destinazione di lusso di fama internazionale. Numerosi esponenti politici e amministratori locali hanno espresso il loro cordoglio, ricordando il suo impegno nel Nord-Est dell’isola.

Finisce un’epoca per Porto Cervo, addio al Billionaire di Flavio Briatore: la società cambia proprietà e il nuovo nome del locale sarà Twiga. Leonardo Maria Del Vecchio ha completato l’acquisto del pacchetto di Briatore, che comprende il celebre locale in Costa Smeralda.

L’Università di Olbia cresce ancora con l’acquisizione di un altro stabile in via Porto Romano. Si tratta del palazzo nel civico 6, che un tempo ha ospitato anche un negozio dei Carassale e che fino ad oggi è stato dismesso da decenni. Qui sorgeranno aule e uffici dedicati ai docenti.

Marzo.

Olbia è l’unica grande città che non perde abitanti, mentre gli altri comuni si spopolano. L’allarme dalle Acli Regionali della Sardegna, dove il presidente Mauro Carta ha presentato i dati sulla popolazione al 1 gennaio 2025 dell’Istat.

Sono iniziati i lavori di ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. L’intervento, affidato all’impresa Edil Fabaria di Agrigento, prevede la realizzazione di una nuova struttura di circa 600 metri quadrati che migliorerà l’accoglienza e l’efficienza dei servizi sanitari

Aprile.

Nasce la Provincia Nord Est Gallura, il 1° aprile 2025. La provincia comprende 26 comuni, tra cui Olbia e Tempio Pausania, che ne saranno i capoluoghi. Gli altri comuni sono: Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Oschiri, Padru, Palau, San Teodoro, Sant’Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Telti e Trinità d’Agultu e Vignola.

Maggio.

Il Comune di Olbia approva il Piano Urbanistico Comunale: è un momento storico in città. Dopo 21 anni a Olbia si adotta il nuovo Puc, il terzo tentativo dopo quelli del 2004 e del 2020.

A Olbia apre un nuovo punto vendita della Lidl. E’ il secondo supermercato della catena ad aprire in città.

Giugno.

Olbia diventa la città dei grandi concerti: annunciato anche due mega date di Vasco Rossi: è la prima volta in città.

Luglio.

Nel mese di luglio un grave fatto ha colpito Porto Cervo. Una giovane, Gaia Costa, è morta dopo essere stata travolta da un’auto e uccisa l’8 luglio 2025. Il Suv guidato da una manager tedesca ha travolto la giovane all’ingresso della nota località in B. Dopo pochi giorni un altro incidente ha sconvolto il territorio con la morte di due adolescenti.

Agosto.

Anche Olbia partecipa alle proteste per Gaza. I manifestanti scendono in piazza all’aereoporto di Olbia contro i voli da Tel Aviv. Anche la città di fronte a ciò che sta accadendo in Palestina ha messo da parte il silenzio.

Buddusò è stata colpita da un grave fatto di sangue, dove un uomo è stato ucciso vicino alla sede del 118. Il killer di Marco Pusceddu non ha nome, così come è sconosciuto il movente dell’omicidio del soccorritore.

Settembre.

Il mese di settembre si è aperto con un tragico fatto, quello del femminicidio di Cinzia Pinna. La 33enne, originaria di Castelsardo, è scomparsa la sera dell’11 settembre ed è stata trovata morta dopo diversi giorni nell’abitazione di Emanuele Ragnedda, noto imprenditore di Arzachena. L’uomo poco dopo ha confessato di averla uccisa lui. Questo fatto ha occupato anche le cronache nazionali e ha scioccato tutta l’Isola, già scossa dopo i drammatici femminicidi del 2024.

Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, unico candidato, è stato eletto e proclamato presidente della Provincia, e del nuovo Consiglio provinciale.

Nel mese di settembre si è concluso il processo in primo grado a Ciro Grillo e i suoi tre amici, tutti accusati di stupro di gruppo ai danni di una ragazza in Costa Smeralda nel 2019. Il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle è stato condannato a otto anni, assieme a Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta, mentre Francesco Corsiglia a 6 anni e mezzo.

Ottobre.

Dai grafici agli appalti, dai rendering alle ruspe: il piano anti-alluvione di Olbia prende forma dopo anni di studi e progettazioni. Ora il percorso sembra avvicinarsi al traguardo. Il cronoprogramma indica che i primi cantieri partiranno nel 2026 e l’ultimo intervento sarà completato entro il 2030. Cinque anni di lavori mirati a proteggere la città da eventi come l’alluvione del novembre 2013, che provocò nove vittime solo a Olbia.

Novembre.

Svolta per il delitto di Rosa Bechere a Olbia. Il caso della donna scomparsa e presumibilmente uccisa è stato riaperto dopo le richieste della famiglia. Il fascicolo è passato nelle mani della Procura generale ed è ancora indagata la coppia di amici, Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu. A seguito delle nuove perquisizioni sono emerse alcune macchie di sangue nell’auto degli indagati che potrebbero appartenere alla 60enne scomparsa tre anni fa.

Dicembre.

Olbia per Capodanno avrà ben due concerti: oltre a Marco Mengoni si esibirà anche il rapper Lazza. Anche Arzachena ha puntato a un grande nome della musica italiana per i giovani: Achille Lauro. La Gallura ha annunciato grandi eventi per la fine dell’anno che preannunciano un boom di visitatori.

Si è svolta la seconda edizione del Premio Personaggio dell’Anno. Il riconoscimento quest’anno è andato a Marina Meloni. In arte Mari Mameda è una creator di Budoni che sui social diffonde la lingua gallurese attraverso TikTok e altre piattaforme. Il premio della giuria è invece andato a Don Andrea Raffatellu, fondatore dell’Associazione Arcobaleno.

