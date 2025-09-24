Omicidio di Cinzia Pinna, un’amica in tv: “Una lite nel locale”

L’omicidio di Cinzia Pinna.

Il femminicidio di Cinzia Pinna diventa un caso nazionale, con le cronache italiane che parlano del delitto avvenuto a Palau, nella villa dell’imprenditore Emanuele Ragnedda, che l’avrebbe uccisa con un colpo di pistola. Ai microfoni di “Dentro la notizia”, nuovo rotocalco di Canale 5, l’amica della 33enne, che ha parlato al telefono di una lite in un locale.

“Si sentiva questa voce per Palau che c’era stata questa colluttazione in un locale, in cui una persona aveva lanciato una bottiglia”, ha riferito l’amica di Cinzia, la ragazza scomparsa lo scorso 11 settembre il cui corpo è stato ritrovato in un terreno del 41enne, imprenditore del vino, fermato per omicidio volontario e occultamento di cadavere.

In televisione la donna ha raccontato che non sa chi ha lanciato la bottiglia nel locale e ha aggiunto “Tutto, diciamo, ha portato a pensare che se fosse stata la ragazza, giustificava il fatto che si stesse nascondendo magari per paura di essere arrestata o di una rivalsa”. Ha poi aggiunto che Pinna era una persona simpatica ed estroversa.

