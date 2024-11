Picchiò e stuprò una 15enne, condannato 30enne di Arzachena

Le botte e poi lo stupro in un paese vicino ad Arzachena.

Uno dei casi di stupro più efferati, avvenuto vicino ad Arzachena, si è oggi chiuso con una condanna. Aveva picchiato e violentato una ragazza di soli 15 anni dentro un garage in un paese in Gallura, ora un cagliaritano residente ad Arzachena è stato condannato. Il giudice gip di Tempio Pausania ha inflitto 5 anni di reclusione a William Loddo, con rito abbreviato più il risarcimento di 10mila euro a favore della vittima minorenne, attirata in un garage e presa a botte per mettere in atto uno stupro.

Il pm Alessandro Bosco aveva chiesto per il 30enne una condanna di 9 anni di reclusione, che sono stati ridotti a 6 per il processo con rito abbreviato, mentre il legale aveva chiesto per la ragazzina un risarcimento di 259mila euro. Poi il giudice ha deciso di mitigare la condanna a cinque anni di reclusione, ma è stata rifiutata la richiesta di una perizia psichiatrica da parte della difesa, poiché il giovane è stato valutato capace di intendere e volere al momento dei fatti. Loddo sta scontando la sua pena agli arresti domiciliari.

I fatti.

I fatti risalgono al dicembre del 2022 quando la ragazza, allora 15enne, è stata trascinata in un garage e picchiata per essere violentata dall’imputato. Secondo la ricostruzione, William Loddo aveva chiesto alla vittima di uscire dal locale e accompagnarlo a comprare delle sigarette, poco distante dal bar.

La ragazzina si era fidata poiché conosceva benissimo il giovane, amico di famiglia e lo aveva seguito. Una volta arrivati in una stradina buia l’ha spinta in un garage per abusare sessualmente di lei e incontrando la resistenza della vittima, l’ha presa a pugni e le ha sbattuto la testa a terra per tramortirla e mettere in atto lo stupro.

Un’aggressione inaudita, tanto che la 15enne, riuscita a difendersi e fuggire via, era tornata nel locale, piena di sangue e con la maglia strappata. Da lì è partita la denuncia, ma Loddo si era difeso sostenendo che erano stati aggrediti da tre sconosciuti. Una ricostruzione che non è stata reputata credibile già dall’inizio.

Il caso aveva suscitato parecchia indignazione in Gallura, sia per il caso così cruento che ha coinvolto come vittima una minore, sia per le polemiche riguardo a diverse persone vicine al condannato, che avevano messo in dubbio la credibilità della vittima 15enne, in quel fenomeno che prende il nome di “vittimizzazione secondaria”.

