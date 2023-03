Il forte vento crea danni e disagi a La Maddalena

Il forte vento che ha raggiunto la Gallura ha creato danni disagi a La Maddalena e nell’isola di Caprera. “Vigili del fuoco, Protezione civile e Corpo forestale stanno intervenendo in alcuni tratti stradali presso l’isola di Caprera – spiegano dal Comune -. A causa del forte vento alcuni Pini si sono inclinati verso l’asse stradale”. Per tutto il giorno i vigili del fuoco sono stati impegnati nell’arcipelago. Hanno incessantemente messo in sicurezza grondaie, segnaletica verticale e alberi pericolanti. A Caprera dove è stato necessario abbattere un grosso pino che minacciava di schiantarsi sulla strada.

Per evitare ulteriori problemi il Comune ha fatto alcune raccomandazioni ai maddalenini. “Si raccomanda a tutti i cittadini di evitare di camminare nei cigli delle banchine, nei pressi dei cantieri pubblici o privati, nei pressi dei ponteggi“. Dal Comune di La Maddalena invitano alla massima prudenza perché con le folate di questi giorni i rischi sono tanti. “Si sconsiglia, inoltre, se possibile, di recarsi a Caprera, di utilizzare strade bianche, di sostare sotto pali della luce, uscire nelle ore notturne“.

