Impossibile andare in Corsica in nave da Santa Teresa

Ferma la nave da Santa Teresa alla Corsica.

Un altro traghetto, a causa del maltempo, l’unico collegamento garantito, si ferma e la tratta Santa Teresa-Bonifacio, che unisce la breve porzione di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, resta scoperta. È successo ieri mattina quando si è fermato anche il traghetto Ichnusa, lasciando senza collegamenti le due isole.

Ennesima la delusione per i numerosi sardi che lavorano in Corsica, in particolare per gli autotrasportatori. In particolare, la motonave Ichnusa, attualmente l’unica operativa sulla tratta Santa Teresa-Bonifacio, ha effettuato solo la prima corsa, fermandosi subito dopo anche a causa di problemi tecnici con l’impianto di condizionamento.

Al momento, infatti, non ci sono altre navi disponibili per il collegamento tra Corsica e Sardegna. Inoltre, con la motonave Giraglia della Moby ancora bloccata in porto, l’Ichnusa rimane l’unico traghetto su questa rotta molto importante, perché permette di collegare la Sardegna a un altro paese europeo, dunque, fondamentale sopratutto per i lavoratori.

Il rischio è infatti concreto per molti lavoratori, ovvero, di perdere opportunità di lavoro. Già nei mesi scorsi, la cessione delle navi Moby che gestivano il collegamento in regime di convenzione tra Sardegna e Corsica era stata segnalata all’assessorato regionale dei Trasporti. A luglio, l’assessora Barbara Argiolas aveva convocato un vertice straordinario per discutere i continui disservizi e le mancate corse, sottolineando le difficoltà per passeggeri e lavoratori di poter contare su un servizio regolare e affidabile.

