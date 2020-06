Calcio, Serie C. L’olbia si gioca la salvezza ai playout

Doppia sfida contro la Giana Erminio.

Il Consiglio Federale tenutosi ieri sera ha votato e ufficializzato le modalità di ripresa dei campionati professionistici il cui indirizzo era stato deliberato in occasione dell’ultimo Consiglio risalente allo scorso 27 maggio.

Per quanto riguarda la Serie C, congelate le classifiche con l’applicazione del criterio correttivo della media punti casa-trasferta, è stato disposto che la stagione regolare non ripartirà e che le prime e le ultime classificate di ogni girone, sono rispettivamente promosse in Serie B e retrocesse in Serie D. Gli altri verdetti, invece, saranno proclamati a seguito della disputa dei playoff – su base volontaria – e dei playout, come da format indicato nelle Noif e anch’essi determinati dalla classifica proiettata sulla media punti.

L’Olbia, che al momento dell’interruzione si trovava in terzultima posizione a quota 25 punti, si appresta dunque a disputare i playout per conquistare la permanenza in Serie C. La classifica correttiva conferma la posizione in classifica – con 34,973 punti -, pertanto i bianchi disputeranno la doppia sfida playout contro la Giana Erminio, accreditata del quartultimo posto in classifica – con 38 punti -.

Le gare di andata e ritorno si giocheranno a porte chiuse, rispettivamente sabato 27 giugno allo stadio “Bruno Nespoli” e martedì 30 giugno allo stadio “Città di Gorgonzola“.

