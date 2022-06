Il sardo-ucraino di Ussana Ruslan Farci è campione del mondo di Triathlon Cross Sprint Junior (Video)

La vittoria al campionato del mondo in Romania.

A meno di due mesi di distanza dalla vittoria del campionato italiano, il giovane triatleta ucraino-sardo Ruslan Farci vince il Campionato del mondo di Triathlon Cross Sprint Junior, a Targu Mures in Romania. Col tempo di 55′ 18” ha ottenuto il primo gradino del podio, precedendo altri due italiani. Un mese e mezzo di fatica per il giovane atleta ussanese: “Ho lavorato duro soppratutto sul nuoto con il mio allenatore Marco Pinna e anche sulla mtb per riuscire a fare la differenza, ho fatto tante ore da solo con la mia musica sotto la pioggia, col caldo, col vento in faccia, senza mai distogliere l’attenzione dal mio obbiettivo. Ho dovuto rinunciare a tante cose e sacrificarmi tanto, però ne è valsa la pena”.

Ruslan Farci taglia il traguardo

La consapevolezza dei propri limiti l’arma vincente: “Non ho dato nulla per scontato, sapevo che sarei uscito con un ritardo nel nuoto, non è stato semplice gestire questa situazione. Vedermi così in ritardo è stato difficile da sopportare, però sono riuscito a spingere forte nella frazione di bici, tanto da riuscire a recuperare tutto il divario – 45 secondi – ed entrare nel percorso mtb in testa. Da lì ho guadagnato secondi su secondi, senza trovare difficoltà. Ho usato bene la testa e tutto è andato bene anche grazie ai tecnici della nazionale che mi davano i riferimenti cronometrici”.

Un successo fortemente voluto: “Sono felicissimo di aver onorato il tricolore e di aver realizzato il mio sogno, che fino a pochi mesi fa sembrava irrealizzabile. D’altronde se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto.

Subito dopo la finish line sono andato ad abbracciare mio padre, che è venuto a farmi il tifo dalla Sardegna“.

Niente riposo, neanche dopo il titolo mondiale: “I prossimi appuntamenti saranno il Triathlon Cross a Fonni il 19 giugno e il 25 giugno parto per la Svizzera a fare un Xterra. Poi col mio allenatore Jim Thijs deciderò quali saranno le prossime gare”.