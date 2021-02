Mercoledì la partita contro il Latina.

L’Arzachena Academy vince 2 a 0 contro l’Afragolese, al termine di una partita convincente e giocata col piglio di chi vuole portare a casa l’intera posta in palio. A sbloccare il sisultato è stato Defendi al 20′ del primo tempo, su rigore. Nella ripresa è stato Rossi, al 13′ a raddoppiare per gli smeraldini. La squadra è già in partenza per la partita di mercoledì in trasferta contro il Latina.

ARZACHENA ACADEMY 2 – AFRAGOLESE 0



Arzachena: 1 Ruzittu, 4 Bonacquisti, 5 Ungaro, 8 Olivera, 13 Congiu A., 17 Rossi (38′ s.t. Loi), 19 Bachini, 20 Bellotti (25′ s.t. Fini), 21 Manca, 27 Dore, 32 Defendi. A disposizione: 22 Al-Tumi, 7 Congiu K., 11 Loi, 15 Fossati, 16 Fini, 18 Kassama, 23 Marinari, 24 Menichelli, 26 Fusco. Allenatore: Cerbone.

Afragolese: 22 Pragliola, 5 Lagnena, 7 Carrotta (29′ s.t. Napolitano) 8 Marzullo, 11 Energe, 17 Percuoco, 19 Riccio (43 s.t. Liguoro), 45 Faella (38′ s.t. Camara), 69 Sogno, 87 Costantino (33′ s.t. Ceparano), 93 Astarita. A disposizione: 99 Sorrentino, 2 Liguori, 10 Ceparano, 24 Napolitano, 33 Liguoro, 44 Sannia, 70 Tarallo, 75 Camara, 79 Peluso. Allenatore: Sig. Masecchia

Marcatori: 20′ p.t. rig. Defendi (AR), 12′ s.t. Rossi (AR)

Ammoniti: Manca (AR), Congiu (AR), Ruzittu (AR), Dore (AR), Lagnena (AF), Faella (AR), Sorrentino (AR), Sogno (AR)

Espulsi: /

Recupero: 1′ p.t. – 5′ s.t.

Note: gara disputata a porte chiuse come da DPCM del 14/01/21

