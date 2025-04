Aprono i primi hotel in Gallura, con Pasqua comincia la stagione

Sulià House Porto Rotondo riapre a maggio.

Con la stagione estiva alle porte e la Pasqua in arrivo riaprono i primi hotel tra Porto Rotondo e la Costa Smeralda. Tra questi ci sono il 7Pines Resort Sardinia e Il Sulià House Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton. Il primo ha riaperto il 16 aprile, mentre il secondo sarà inaugurato il 1° maggio.

Con l’apertura delle strutture alberghiere la bella stagione è ormai cominciata, nonostante le difficoltà dei prezzi alti dei voli già per le vacanze di Pasqua.

Il 7Pines Resort.

Il 7Pines Resort Sardinia riapre con alcune novità, ovvero un maggior impegno per la sostenibilità, come hanno annunciato diversi hotel in Gallura, compreso l’Abi d’Oru. La struttura, premiata da Forbes Travel Guide 2025, riapre oggi 16 aprile. Capogiro, il ristorante fine dining guidato dallo chef Pasquale D’Ambrosio e segnalato dalla Guida Michelin 2024-2025, riaprirà il 2 maggio con una cucina che esalta ingredienti locali e sapori autentici. Spazio by Franco Pepe, anch’esso riaperto con il resort, presenterà una nuova pizza inedita e i celebri coni di pizza fritta.

Dal 1° giugno riaprirà anche il Cone Club, beach club inserito nella Best Italian Beach Club Guide 2024 e nella Blue Blazer Guide 2025, che offrirà un nuovo menu internazionale ispirato a cucine di vari continenti. Sempre dal 1° giugno, sul rooftop del Capogiro sarà disponibile un menu rinnovato con crudi di mare e finger food gourmet chiamati “Baci di Sapore”. Novità assoluta del 2025 sarà APEGOLOSA, un’ape car itinerante che offrirà sulla spiaggia drink freschi e specialità mediterranee.

La Pure Seven Spa, immersa in un’oasi verde, propone un’esperienza olistica ispirata alla cultura e alla natura sarda. Tra le novità, la possibilità di ricevere massaggi corpo direttamente in una caletta privata del resort, accompagnati dal suono del mare.

Le strutture sportive includono palestra, campi per tennis, padel e basket, oltre a un parco per allenamento all’aperto e sport acquatici accessibili dal molo privato. Il resort lancia tre nuove academy: dal 21 al 24 maggio Karel Nováček guiderà una tennis academy; dal 26 al 30 agosto Massimo Fenu condurrà una Self Defense Academy; dal 21 al 30 settembre Dustin Brown proporrà una Tennis Experience ad alto tasso di spettacolarità.

Per i bambini, il Kio House of Kids propone attività ludiche ed educative ispirate ai metodi Montessori, Waldorf ed Early Years Foundation, con focus sulla sostenibilità e sul contatto con la natura, guidati dal personaggio Kio, un cavalluccio marino.

La stagione 2025 vedrà anche l’apertura di un concept store in collaborazione con Back Label, con abbigliamento e accessori 7Pines Resort Sardinia e prodotti di piccole realtà sostenibili locali. Saranno disponibili oggetti d’arredo e box gourmet curati dallo chef. Prosegue anche la collaborazione con Kampos con una seconda capsule collection interamente sostenibile, per un’idea di lusso attento all’ambiente e al mare.

Il Sulià House Porto Rotondo.

Il 1° maggio riapre il Sulià House Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton, un boutique hotel con vista sul Golfo di Cugnana, ideale per un’estate dedicata alla natura, all’eleganza e al benessere. Le camere panoramiche, il parco mediterraneo profumato, la piscina privata, il centro wellness, il bar alla moda e il ristorante ispirato alla tradizione sarda offrono un soggiorno raffinato e rilassante.

La struttura propone un’esperienza immersiva nella cultura gallurese e nella natura, con attività autentiche ed etiche. Tra queste, sessioni di yoga in giardino, trattamenti benessere ispirati alla Sardegna e picnic nei giardini dell’hotel. Gli ospiti possono anche vivere emozionanti escursioni a cavallo, organizzate in collaborazione con un centro che recupera cavalli maltrattati, o esperienze in barca a vela lungo le coste del nord Sardegna, tra calette e acque cristalline.

Completano l’offerta pranzi immersi nella natura in compagnia dei pastori locali, visite agli apicoltori, degustazioni di mirto e liquori tradizionali, ed escursioni alla scoperta dell’elicriso e delle sue lavorazioni. Ogni attività mira a creare un profondo equilibrio interiore in sintonia con l’isola.

Dopo giornate intense, l’aperitivo al tramonto sulla terrazza panoramica diventa un rituale irrinunciabile, tra cocktail raffinati, atmosfera magica e musica di sottofondo. Il bar propone drink innovativi e finger food d’avanguardia, rendendo la golden hour un momento perfetto da condividere. Per chi ama la buona cucina, il ristorante Pasigà reinterpreta in chiave moderna la tradizione sarda con menu bistronomici pensati per cene romantiche o incontri tra amici, offrendo un’esperienza gastronomica unica in una cornice riservata, rilassante e immersa nella natura.

