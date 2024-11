Per Capodanno la Gallura investe sui concerti.

Tanti soldi pubblici per intrattenere il pubblico: la Gallura spende quasi un milione di euro per gli eventi di Capodanno. Olbia e Golfo Aranci sono gli unici Comuni galluresi che hanno chiesto soldi alla Regione per le feste di fine anno. Olbia è uno dei cinque centri che ha chiesto 250mila euro per eventi con più di 10mila persone. Golfo Aranci invece è uno dei 12 centri che ne ha chiesto 100mila per appuntamenti con almeno tremila spettatori. La Maddalena ha investito più di 300mila euro per gli appuntamenti di tutto il mese di dicembre.

“Il pagante” è il gruppo milanese che si esibirà in piazza il 15 dicembre a La Maddalena dove il 28 ci sarà il djset di Anna Pepe. A Golfo Aranci il 29 dicembre ci sarà il neomelodico Angelo Famao e il 30 il reaggeton con Fred De Palma. Per la serata di San Silvestro a Olbia saliranno sul palco i Pinguini Tattici Nucleari ma ci saranno anche i Boomdabash. I Nomadi invece animeranno il concertone di Capodanno in piazza a La Maddalena. Nello scenario regionale mancano le scelte di Castelsardo e Nuoro. A Sassari ci sarà Gianna Nannini e ad Alghero i Negramaro. A Cagliari il batterista dei Police Stewart Copeland, a Dorgali Max Gazzè con l’orchestra Jazz in Sardegna. A Oristano ci sarà Gaia, a Tortolì si esibiranno gli Zero Assoluto e a Iglesias ci saranno Le Vibrazioni.

