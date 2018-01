Il contributo per le abitazioni private in cui vivano persone con problemi di deambulazione.

L’amministrazione comunale di La Maddalena ha aperto le domande per la concessione del contributo finalizzato alla realizzazione di interventi utili al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Il contributo è concedibile solo per gli immobili privati ove risiedano persone disabili con problemi di deambulazione o con limitazioni funzionali permanenti come la cecità. I cittadini che ne faranno richiesta devono essere in condizione di invalidità, essere domiciliati nell’alloggio in cui sono necessari i lavori, avere l’autorizzazione del proprietario dell’alloggio e non aver già effettuato o iniziato l’esecuzione delle opere.

Le domande di ammissione al contributo, potranno essere inviate all’indirizzo del Comun,e a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnate a mano all’ufficio protocollo, entro il prossimo primo marzo. La concessione del finanziamento è subordinata all’ammissione del contributo da parte della Regione Sardegna.