Una petizione contro il gioco d’azzardo.

Il gioco d’azzardo in Gallura e nell’Isola è un allarme sociale, secondo i recenti dati. A seguito di questi numeri è nata una raccolta firme rivolte alle Istituzioni. Ideatore della petizione è Antonello Contini (Unidos), che chiede l’abolizione delle slot machine nei vari esercizi pubblici.

“Purtroppo il gioco d’azzardo sta continuando a rovinare e mandare sul lastrico migliaia di persone e le loro rispettive famiglie – ha detto Contini -. È per questo che come appartenente al movimento Unidos ho intrapreso questa lotta, una raccolta firme per l’abolizione delle slot machine. Da domani inizieremo a girare i comuni, parleremo con i sindaci e lasceremo i moduli per firmare”.

Obiettivo della raccolta firme è quello di sollecitare il Governo a intervenire con un decreto legge di abolizione delle sale giochi e dei videogiochi dai locali pubblici.

(Visited 338 times, 338 visits today)