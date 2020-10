Gli obiettivi del Brescia per questa stagione.

Dopo la retrocessione in Serie B, giunta al termine di una stagione decisamente amara e per certi versi deprimente, i tifosi bresciani temevano di veder smantellata la squadra. Ma così, fortunatamente, non è stato. Il Presidente Cellino, certamente non impeccabile nella conduzione della società lo scorso anno, è stato, a conti fatti, di parola: Tonali a parte, nessun altro big è stato ceduto.

Trattenere il talento lodigiano, d'altro canto, era impossibile. Dopo le ottime annate in cadetteria, Sandro si è confermato nella massima serie ed è rimasto nel "calcio che conta" per vestire la maglia del Milan.

La coppia della promozione resta all’ombra del Cidneo: Torregrossa e Donnarumma fanno sognare i tifosi

Ceduto il baby-prodigio, autore di un saluto ai tifosi bresciani che non ha fatto altro che confermare le doti umane del ragazzo, Cellino ha rimpinguato adeguatamente le casse societarie ed è riuscito, non senza problemi, a trattenere tutti i pezzi pregiati della rosa. Le cessioni di Viviani (volato a Verona, sponda Chievo), Morosini (ceduto all’Entella, ma di fatto da almeno un biennio fuori dal progetto tecnico delle Rondinelle) e Alfonso (già lo scorso anno relegato al ruolo di dodicesimo) si possono tranquillamente definire marginali.

Nonostante l’interesse di moltissimi club di Serie A come Fiorentina, Sampdoria, Torino e Lazio, solo per citare quelli che hanno manifestato concretamente il proprio interesse, Ernesto Torregrossa indosserà ancora la maglia biancoblu. È inutile negare, stando a quanto riportato dalla maggior parte dei mass media, che tra l’attaccante siculo e Cellino ci sia stato più di un attrito: la revoca della fascia di capitano in favore di Bisoli è, in tal senso, la migliore testimonianza.

Al tirar delle somme, però, nessuna delle pretendenti era disposta a sborsare i 7,5 milioni richiesti da Cellino. Ed il giocatore, di conseguenza, non si è mosso. Resta da vedere, ora, con quale spirito scenderà in campo il buon Ernesto, che pensava di poter giocare in Serie A. L’attaccamento alla maglia e alla città di Brescia, abbinate ad una professionalità indiscutibile, lasciano spazio a pochi dubbi: Torregrossa cercherà di riportare la Leonessa immediatamente in Serie A.

Nei primi mesi di mercato è stata messa fortemente in dubbio anche la permanenza di Alfredo Donnarumma, reduce da una stagione in Serie A poco entusiasmante. Sul giocatore campano si era registrato, ancora ad inizio estate, il forte interesse del Monza, che sembrava disposto ad offrirgli un ricco triennale da €.800.000,00 a stagione. I brianzoli, però, hanno preferito rimpolpare il reparto offensivo con giocatori provenienti dall’estero, frenati, si dice, dai 5 milioni richiesti da Cellino, che hanno fatto desistere anche il Parma.

Joronen e Sabelli, due pedine di lusso per cercare l’immediata risalita nell’eden calcistico

Oltre alla coppia d’attacco che trascinò le Rondinelle in Serie A due stagioni or sono, sono restati all’ombra del Cidneo altri due giocatori particolarmente appetiti: Joronen e Sabelli. Il portiere finlandese è stato, senza alcun dubbio, tra le poche note positive della passata stagione, dimostrando come i 5 milioni spesi per strapparlo dal Copenaghen fossero più che giustificati e calamitando l’interesse di diversi club inglesi e tedeschi.

Anche in questo caso, però, i club interessati hanno ritenuta troppa esosa la richiesta del club di Via Solferino, che, si narra, fosse vicina ai 10 milioni. Diverso, invece, il discorso del laterale destro laziale, cercato con insistenza da Cagliari, Parma e Torino: nonostante il contratto in scadenza il prossimo giugno, la dirigenza bresciana l’ha ritenuto una pedina imprescindibile per poter puntare ad una immediata risalita in Serie A.

Nonostante l’agguerrita concorrenza, da diversi anni la Serie B non era così competitiva, le Rondinelle possono lottare per la promozione: Lopez, richiamato da Cellino dopo la fugace apparizione di Del Neri, può contare su una rosa che ben conosce, quasi identica a quella avuta a disposizione nel finale della scorsa stagione, e ricca di alternative in ogni settore.

