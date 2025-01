I fatti più importanti e le notizie più lette del 2024 a Olbia e in Gallura

Le notizie più importanti mese per mese in Gallura.

Il 2024 è stato un anno particolarmente ricco di fatti importanti per il territorio della Gallura e per la città di Olbia. Ecco una classifica dei fatti più importanti del 2024, accaduti mese per mese, sul nostro territorio.

Gennaio.

Gennaio è un mese molto importante per lo scalo di Olbia, l’aeroporto Costa Smeralda, con l’arrivo di una nuova compagnia low cost. Ryanair ha presentato la sua stagione 2024, con dieci collegamenti per Bruxelles, Copenaghen, Dublino, Cracovia, Londra, Parigi e Vienna e tre nazionali per Bologna, Bergamo e Trieste.

Febbraio.

La scomparsa di due ragazzi a Olbia, poi arrestati con l’accusa di tentata rapina, ha destato a febbraio tantissima preoccupazione e diversi giornali e televisioni nazionali hanno parlato della drammatica vicenda.

Marzo.

L’olivastro millenario di Luras ha ottenuto il terzo posto nella competizione europea degli “European Tree of the Year 2024”. Il patriarca, conosciuto anche come S’Ozzastru, è qundi il terzo albero più bello del Vecchio Continente, ottenendo poco meno di 14.000 voti.

Era una delle compagnie più importanti di Olbia, dove ci lavoravano 1322 persone. Alisarda, poi diventata Meridiana, Air Italy e ora un hotel a 5 stelle.

Aprile.

L’aeroporto di Olbia registra ancora un trend positivo sul numero dei passeggeri. I nuovi dati mostrano come lo scalo gallurese sia caratterizzato da una grande vivacità, con un incremento del 10,9% degli arrivi rispetto al 2019. E’ l’unico aeroporto sardo a registrare un valore così positivo in termini percentuali rispetto al periodo pre-Covid.

Il nuovo assessore regionale al Bilancio è Giuseppe Meloni, originario di Tempio Pausania. Alle recenti elezioni regionali del 15 febbraio, ha ottenuto un notevole consenso, risultando tra i più votati con un totale di 6755 voti.

Maggio.

LVMH, colosso del lusso guidato da Bernard Arnault, sta pianificando un’espansione nel settore dell’hôtellerie. La società, acronimo di Louis Vuitton Moët Hennessy, ha preso la gestione dell’hotel Romazzino.

Allarme bomba all’aeroporto di Olbia. Nel primo pomeriggio del 29 maggio, intorno alle 13, del 29 maggio, su un aereo Eurowings è stata segnalata la presenza di un possibile ordigno, poi risultato un falso allarme.

Porto Rotondo festeggia quest’anno il traguardo dei 60 anni dalla sua fondazione. Era il lontano 1964 l’anno in cui i conti veneziani Nicolò e Luigi Donà dalle Rose iniziarono a creare il villaggio.

Giugno.

Una catena di hotel di lusso investirà in Costa Smeralda. Si tratta del gruppo Rocco Forte, il cui primo investimento risale al 2000, registrando un fatturato di 300 milioni di sterline solo nel 2023. L’hotel aprirà entro il 2027 e si aggiunge ad altri investimenti a Milano, Napoli e Noto.

Giuseppe Fasolino è stato eletto sindaco di Golfo Aranci con un risultato quasi scontato, essendo stato l’unico candidato Ventiquattro ore dopo l’ingresso in Municipio il nuovo sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino, ha conferito le deleghe ai quattro assessori che la legge prevede. Il sindaco, rimarcando il valore della squadra con cui si è presentato alle elezioni, ha voluto anche conferire ad ogni consigliere comunale uno specifico incarico ad occuparsi delle tematiche più rispondenti alle loro sensibilità.

Luglio.

Il Comune di Olbia procede con i lavori della pista ciclabile attraverso l’ex area del cantiere Moro: il muro è stato demolito. Il lotto 2 del progetto “Iti Olbia Sub-azione 1.2 – Lavori di realizzazione percorso ciclopedonale dal Ponte di Ferro all’Aeroporto” è finalmente in corso di attuazione.

Le chiamano “opere incongrue“, che vuol dire trappole potenzialmente letali in caso di alluvioni: tra queste a Olbia c’era il ponte di via Galvani, abbattuto a luglio 2024. In via Figoni viene inaugurato il nuovo ponte.

Agosto.

Arriva l’ufficialità, Cristian Totti è giocatore dell’Olbia Calcio. La società, lo scorso agosto, ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Totti jr, figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Settembre.

La morte di un bambino di Olbia a Ozieri, a causa di un incidente in un campo da calcetto, è diventata purtroppo nazionale. Questo perché il caso si è accompagnato a polemiche che hanno coinvolto un rapper molto noto a livello nazionale, Fedez, che ha tenuto un concerto. Il bimbo era, infatti, in città per assistere allo spettacolo e il cantante e anche Selvaggia Lucarelli ha preso parola sulle polemiche contro il rapper per non aver fermato il concerto in segno di lutto.

Novamarine, un’azienda nautica con sede a Olbia, è entrata in borsa. Una notizia molto importante per un settore in crescita in città.

Ottobre.

A Olbia ci sono due nuovi corsi di laurea. Uno è il corso di Ingegneria Navale dell’Università degli Studi di Cagliari, l’unico in Sardegna. Ha sede in via dei Lidi e ha accolto tanti studenti da tutta l’Isola. Il corso di studi mira a formare professioni nella nautica, uno dei settori più prolifici a Olbia. L’altro corso di studi dell’Università di Sassari è quello di Scienze Infermieristiche. Ha sede nelle nuove aule del Mater Olbia e ha attirato studenti e studentesse da tutta la Sardegna.

Novembre.

Sta prendendo forma la nuova Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna. Rino Piccinnu è l’amministratore straordinario nominato dalla Giunta Todde. Il cantiere della Sassari-Olbia sta proseguendo e nel mese di novembre si è svolto il collaudo del ponte sul fiume rio Mannu.

Dicembre.

A Olbia aprono nuovi punti vendita. Dicembre è il mese dell’espansione commerciale della città, con l’apertura di Burger King, Tecnomat, Acqua e Sapone. Con l’apertura di questi negozi, sono aumentati i posti di lavoro a Olbia.

Si è svolta la prima edizione del Premio Personaggio dell’anno e a riceverlo è Cosetta Prontu, presidente della Lida di Olbia col rifugio “I fratelli minori”, premiata dai lettori di GalluraOggi e dalla giuria. L’iniziativa, nata col patrocinio del Comune di Olbia, la collaborazione del quotidiano online GalluraOggi.it e il sostegno del Mater Olbia Hospital, ha consegnato anche dei riconoscimenti alla cantautrice Daniela Pes, Angelo Calvisi del Kan Judo Olbia, lo scrittore Filippo Pace e Gavino Murrighile dell’Avis comunale di Olbia.

